Ivan Leko ziet één belangrijke speler terugkeren en eentje uitvallen voor de Waalse derby

Ivan Leko zal nog steeds niet kunnen rekenen op zijn volledige kern om Charleroi te confronteren. Souleyman Doumbia is dicht bij een terugkeer, maar Marlon Fossey, die last heeft van een knieblessure, lag deze week in de ziekenboeg en is onzeker.

Nu de interlandbreak achter de rug is, bereiden de teams uit de Pro League zich volop voor op de elfde speeldag van het seizoen, die dit weekend op het programma staat.

Zondag wacht ons de Waalse derby in Sclessin, waar Standard het opneemt tegen Charleroi (18u30). Voor de Rouches is het een cruciale wedstrijd: ze moeten winnen om uit de gevarenzone te geraken. Charleroi, daarentegen, kan met een overwinning weer aansluiting vinden bij de top van het klassement.

Hoewel er weinig veranderd is in de ziekenboeg van Charleroi, zou coach Ivan Leko toch enkele wijzigingen in zijn selectie kunnen doorvoeren voor deze belangrijke wedstrijd.

Blessurezorgen bij Standard, maar ook goed nieuws

Leko is nog niet zeker of hij kan rekenen op Marlon Fossey. De Amerikaanse rechtsback keerde voortijdig terug van zijn interlandverplichtingen met de VS vanwege een lichte knieblessure. Hoewel zijn deelname aan de derby niet uitgesloten is, blijft het twijfelachtig of hij fit genoeg zal zijn om te spelen.

Verder mist Leko nog steeds Boli Bolingoli en Viktor Djukanovic, die beide nog enkele weken nodig hebben om volledig te herstellen. Wel kreeg de coach goed nieuws met de terugkeer van Souleyman Doumbia. De Ivoriaan, die zich tijdens de voorbereiding blesseerde aan zijn lies, traint weer mee met de groep en hoopt binnenkort zijn rentree te maken.

Als alles volgens plan verloopt, zou Doumbia zijn eerste basisplaats kunnen krijgen aan het einde van de maand in de Beker van België tegen Lyra-Lierse. Tot slot blijft het afwachten of Nathan Ngoy, die de wedstrijd tegen Anderlecht voor de interlandbreak miste, weer beschikbaar is. Leko zal hier vrijdag tijdens de persconferentie meer duidelijkheid over geven.