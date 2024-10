KMSK Deinze haalt slag thuis na eis van Lierse, maar intussen blijft er één grote vraag onbeantwoord

KMSK Deinze heeft op het nippertje een faillissement weten te vermijden. Tijdens een zitting bij de Gentse ondernemingsrechtbank benadrukte de advocaat van de club dat Deinze niet failliet is.

Dit komt nadat er lang onzekerheid heerste over de toekomst van de club, die kampt met ernstige financiële problemen. De club kreeg zelfs een tijdelijk transferverbod opgelegd door de Licentiecommissie wegens achterstallige betalingen aan spelers en andere schuldeisers.

De financiële situatie van Deinze werd kritiek nadat de buitenlandse investeerders rond de club de geldkraan hadden dichtgedraaid. Hierdoor kon de club niet voldoen aan zijn verplichtingen, zoals het betalen van de lonen van spelers als Laurent Lemoine, die intussen vertrokken is naar Zulte Waregem.

Ook transferschulden aan onder meer Thibaut Van Acker en Zakaria Fdaouch waren niet afgelost, wat tot verdere juridische stappen leidde. Tijdens de zitting vroeg Koninklijke Lierse Sportkring om het faillissement van Deinze, maar de advocaat van Deinze legde uit dat dit een onmogelijke eis was.

Hij benadrukte dat alle schulden inmiddels zijn betaald en dat de club niet failliet gaat. Dit werd als een belangrijke geruststelling gezien, aangezien de financiële situatie van Deinze maandenlang wankel was.

Wat echter opvalt, is dat er nog steeds veel onduidelijkheid is over wie de nieuwe investeerders van de club precies zijn. Hoewel er gesproken wordt over "nieuwe overnemers met vers geld", blijft hun identiteit tot op heden onbekend, wat vragen oproept over de toekomstplannen van de club en de stabiliteit van deze reddingsoperatie.