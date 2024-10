🎥 Gluren bij de buren: de (talen)kennis van de Nederlanders blijft beroeren met Pieter 'The Champ' De Jongh en Hans Kraay Junior

Als er iets is waar Nederlanders soms eens mee sukkelen, dan is het wel hun talenkennis. Het is anno 2024 opnieuw niet anders. En er zijn nog een aantal voorbeelden uit het verleden die we zeker niet mogen vergeten.

Uit het verleden kennen we natuurlijk Pieter de Jongh, de coach die als een echte globetrotter gezien mag worden. Hij was onder meer actief bij de U23 van Moldavië, Ulaanbataar City in Mongolië en heel veel verschillende Afrikaanse ploegen en landen.

In 2022 was hij actief als bondscoach van Somalië. Na een oefenwedstrijd pakte de Nederlandse coach uit met een van zijn legendarische interviews, waarin hij zijn sappige Engels bovenhaalt.

SOMALI NATIONAL FOOTBALL TEAM HEAD COACH 🇸🇴⚽️ @pieterdejongh12 POST MATCH INTERVIEW 💪🏾 pic.twitter.com/OYrjCzZEcL — SOMALI ATHLETE (@SomaliAthlete) March 12, 2022

Het was niet de eerste en zeker ook niet de laatste keer. In 2021 was er het moment toen hij bij het Zimbabwaanse team Platinum FC coach was.

De Nederlander noemt zichzelf ondertussen 'The Champ' en bracht al een voetbalboek uit. Daarmee heeft hij zijn cultstatus ondertussen heel wat kracht bijgezet.

Heel Nederland kent hem ondertussen, op instagram heeft hij duizenden en duizenden volgers en daarmee heeft hij zich ook in de Nederlandse talkshows kunnen opwerken.

Maar het kan ook helemaal anders lopen, zo blijkt. Zo is er dit seizoen het verhaal van Matthew Garbett. Die is sinds 2023 actief voor NAC Breda en de middenvelder uit Nieuw-Zeeland doet het niet slecht dit seizoen.

De 22-jarige Kiwi - geboren in Londen nota bene - speelde heel zijn jeugd bij teams in Nieuw-Zeeland en had daarna ook avonturen in Zweden en bij Napoli in Italië. Uiteraard spreekt de man natuurlijk wel perfect Engels.

Verwarring?

Dat had Hans Kraay Junior echter niet helemaal door in een interview dat hij had met de man uit Nieuw-Zeeland - al heeft hij ook een Frans paspoort, wat voor een aantal verwarringen zou kunnen gezorgd hebben.

Ook daar gingen ze - uiteraard - opnieuw vol over in de aanval in diverse talkshows en panelshows. Kijk maar naar wat ze er in Vandaag Inside over te zeggen hadden. Benieuwd wie de volgende is die zal indruk maken of viraal gaan ...

Het is niet de eerste keer dat we gaan gluren bij de buren. Heeft u zelf nog tips over een aantal zaken vanuit Nederland? Laat het ons dan zeker weten in de reacties en dan gaan we ermee aan de slag!