🎥 Gluren bij de buren met waanzinnige taferelen: ex-international krijgt klappen van eigen fans, scooter op het veld in kelderklasse

In de Eredivisie gaat het niet al te goed met Groningen. Het team staat voorlaatste en moet vrezen voor degradatie.

Zondag werd in eigen huis verloren van Heerenveen met 0-2 en dus waren de fans heel boos op hun spelers.

Die moesten het gaan uitleggen. In het tumult kreeg ex-Oranjeinternational Jetro Willems daarbij een ferme klap van een supporter. Die fan is ondertussen opgepakt, het gaat om een minderjarige.

Bij Veenhuizen - Vitesse ‘63 in de lagere reeksen was er dan waar opschudding, toen een buurman plots met een scooter het veld kwam opgereden.

Bij Veenhuizen - Vitesse ‘63 komt de buurman op zijn scooter gewoon even het veld opgereden. De reden: door het vuurwerk zijn zijn paarden op hol geslagen! I kid you not! 🤣👌🏻 pic.twitter.com/cBhFEFbxBo