Hij kan het niet laten: Ritchie De Laet komt met verrassende comeback

Ritchie De Laet hing na vorig seizoen de voetbalschoenen definitief aan de haak. Of toch niet? De speler is er ondertussen op teruggekomen. En dus is hij nog niet helemaal op voetbalpensioen.

Aan het einde van vorig seizoen kreeg Ritchie De Laet nog een groot afscheid op de De Bosuil. Tegen RSC Anderlecht speelde hij zijn laatste minuten op het hoogste niveau. Het definitieve einde dus? Even was er zelfs twijfel of De Laet zijn eigen afscheidswedstrijd wel zou kunnen spelen door een knieblessure, maar hij kon gelukkig doorzetten. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Royal Antwerp F.C. (@royal_antwerp_fc) Ondertussen heeft de verdediger van Antwerp al andere opdrachten weten te vinden. Hij zorgt voor individuele begeleiding van spelers bij de U16 en U23 bij stamnummer 1. Bij de veteranen van Wijnegem Nooit moet hij nog een match missen op Antwerp door een levenslang abonnement. Daar maakte hij ondertussen ook al een paar keer gebruik van. Maar ondertussen blijft hij wel een echt voetbaldier. Na tenniswedstrijden is hij nu ook opnieuw beginnen voetballen, weet Het Nieuwsblad te melden. Een paar vrienden van hem spelen bij de veteranen van K Wijnegem VC en De Laet moest niet lang twijfelen toen ze hem vroegen of hij af en toe kon meespelen, zo klinkt het.