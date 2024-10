Na maanden hommeles en keert ex-verdediger Anderlecht plots terug in de A-kern

Chancel Mbemba heeft maandenlang geen deel uitgemaakt van de kern van Olympique de Marseille. De gewezen verdediger van RSC Anderlecht is nu terug. Het einde van de soap?

Is het eindelijk het einde van de saga Chancel Mbemba bij Olympique Marseille? Deze zomer raakte de Congolese centrale verdediger in onmin met de sportief directeur Mehdi Benatia en vooral diens assistent Ali Zarrak. Hij werd uit de A-kern gezet, weigerde deel te nemen aan een oefenwedstrijd en uitte beledigende taal jegens Zarrak.

Hij weigerde een transfer en vond vervolgens zelf een andere club, maar zover kwam het nooit. En dus moest hij terugkeren naar Marseille. Sinds het begin van het seizoen is hij geschorst, maar Mbemba kreeg wel steun van de LFP. Die eiste zijn terugkeer naar de A-kern van OM. De zaken moesten worden opgelost na de internationale pauze in oktober.

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘁𝗲́ & 𝗷𝗲𝘂, les hommes de 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 poursuivent leur préparation au centre RLD ! 🚧✈️ #MHSCOM pic.twitter.com/3fIXdgydsq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 17, 2024

Chancel Mbemba is de aanvoerder van de Democratische Republiek Congo en werd ondanks een gebrek aan matchritme opgeroepen voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup. Hij speelde twee keer 90 minuten tegen Tanzania en won twee keer.

Terug naar Marseille

Nu is de voormalige Anderlecht-speler terug en is hij inderdaad opnieuw ingedeeld in de A-kern van Olympique Marseille. Hij was aanwezig op de training van de ploeg uit Marseille op donderdag, wat door de supporters werd opgemerkt op de beelden die door OM werden gepubliceerd.

Chancel Mbemba heeft 85 wedstrijden gespeeld voor OM en was afgelopen seizoen een echte steunpilaar van de club met 40 gespeelde wedstrijden en 6 doelpunten. Hij droeg zelfs af en toe de aanvoerdersband. Het blijft afwachten of Roberto De Zerbi hem nu als een wezenlijk onderdeel van zijn team zal beschouwen.