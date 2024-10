Onder meer Antwerp en Beerschot zochten en vonden achterpoortjes, Kansspelcommissie komt met duidelijk antwoord

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanaf 1 januari 2025 is het niet meer toegestaan om reclame voor gokbedrijven op de shirts van professionele voetballers te tonen. Dit heeft geleid tot paniek bij de 19 van de 29 profclubs die momenteel met de naam van een gokbedrijf op hun borst spelen.

De gokbedrijven en clubs zijn ondertussen op zoek naar - hoe kan het ook anders? - achterpoortjes in het systeem om op die manier toch nog als shirtsponsor aan te kunnen blijven de komende jaren.

Achterpoortjes gezocht (en gevonden)

Antwerp overweegt om na Nieuwjaar met het logo van AntwerpFirst, de communitywerking van de club, op het shirt te spelen in plaats van ... BetFirst. Beerschot doet het dan weer met de Star Casino Foundation op de borst, waarbij het gokbedrijf geld steekt in de communitywerking van de club.

De toekomst van dergelijke praktijken na 1 januari blijft echter onduidelijk. De Kansspelcommissie houdt toezicht op deze ontwikkelingen en kan boetes opleggen tot meer dan 500.000 euro voor overtredingen van de regelgeving.

Kansspelcommissie reageert

“We stellen vast dat de goksector op zoek gaat naar achterpoortjes om alsnog sponsoring en reclame te kunnen maken", aldus Marjolein De Paepe van de Kansspelcommissie tegen Het Nieuwsblad.

"We zijn hier momenteel mee bezig en analyseren het op basis van de huidige regelgeving en met het oog op de bescherming van de spelers. Het reclameverbod is er in de eerste plaats om kwetsbare spelers te beschermen en om de normalisering van gokken tegen te gaan."