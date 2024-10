Kersverse Rode Duivel uit de Jupiler Pro League doet opvallende uitspraak over afwezigheid van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku bij nationale ploeg

De Rode Duivels zagen afgelopen interlandperiode een nieuwe pion bij de selectie. Door het uitvallen van Matz Sels werd KV Mechelen-doelman Ortwin De Wolf opgeroepen.

Ortwin De Wolf zat bij de preselectie, maar haalde de uiteindelijk selectie niet. Toen Matz Sels uitviel, werd hij alsnog opgeroepen als zijn vervanger. Minuten maken deed hij niet, maar het was wel een serieuze ervaring.

Ook meteen op een moment waarop de nationale ploeg onder heel wat druk staat. De resultaten vallen tegen de laatste tijd en sterkhouders Lukaku en De Bruyne waren er niet bij.

"Ik ken het verschil niet tussen een groep mét of zonder De Bruyne en Lukaku", begint De Wolf bij Het Laatste Nieuws. "Iedereen weet dat je een De Bruyne en Lukaku op topniveau altijd mist, zowel op als naast het veld."

"Wel heb ik gemerkt dat de jonge gasten goed aan elkaar hangen. Voor sommige jongens was het misschien een verademing en trainden ze wat bevrijder", doet hij toch een opvallende uitspraak. "Neem nu Openda. Het type wedstrijd was anders tegen Frankrijk dan tegen Italië, maar je merkte dat hij openbloeide", gaat hij verder.

De Wolf benadrukt nog maar eens dat het gevoel in de groep erg goed zat. "Er hing een leuke sfeer. De afgelopen maanden was dat misschien iets minder. Je mag de druk niet onderschatten... Jongens doen het goed bij hun clubs, maar de druk bij de nationale ploeg is toch nog iets anders."