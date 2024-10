Ontdek welke verrassende Belgische speler nog in de race is voor de Golden Boy 2024 Award!

Niet minder dan tien jonge Belgische spelers maakten deel uit van de honderd genomineerden voor de Golden Boy 2024, uitgereikt aan de beste speler onder de 21 jaar actief in een Europese competitie. Ondertussen is er een verdere schifting gemaakt en zijn er negen Belgen afgevallen.

De nieuwe generatie neemt geleidelijk aan de macht over bij de nationale ploeg. Na het WK 2022 werd Domenico Tedesco aangesteld als bondscoach met als doel deze nieuwe generatie, dit nieuwe team naar de top te begeleiden.

Zoals elk jaar heeft het Italiaanse medium Tuttosport de Golden Boy-award om uit te reiken. Dat is een prijs uitgereikt aan de beste speler die actief is in een Europese competitie geboren op of na 1 januari 2024.

Op een eerste lijst in het voorjaar werden 100 mensen geselecteerd. Arthur Vermeeren (RB Leipzig), Matte Smets (Racing Genk), Malick Fofana (Olympique Lyon), Mario Stroeykens (Anderlecht), Noah Sadiki (Union), Jorne Spileers (Club Brugge), Mathias Delorge (AA Gent), Lucas Noubi (Standard) en Bilal El Khannouss (Leicester City) stonden daarop, maar zijn ondertussen afgevallen.

Grote favorieten?

Op de nieuwe lijst van nog slechts 25 potentiële winnaars is er wel nog één Belg over. Samuel Mbangula, de twintigjarige aanvaller van Juventus, zit al aan een doelpunt en drie assists in de Serie A dit seizoen.

Een grote favoriet is hij zeker niet, want bij de 25 staan nog ronkende namen als Lamine Yamal (Barcelona), Warren Zaïre-Emery (PSG), Joao Neves (Benfica/PSG), Garnacho (Manchester United), Leny Yoro (Lille/Manchester United), Pau Cubarsi (Barcelona), Savio (Girona/Manchester City), Rico Lewis (Manchester City), Kobbie Mainoo (Manchester United) en Mathys Tel (Bayern München).