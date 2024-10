Ivan Leko komt met opvallend statement: "Schrijf maar op, belangrijker dan spits"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ivan Leko probeert Standard weer op de rails te krijgen. Dat is geen gemakkelijke opdracht, als er maar weinig middelen beschikbaar zijn.

Ivan Leko staat bij Standard eigenlijk voor een onmogelijke opdracht. De Rouches staan met 12 op 30 op een elfde stek, al is dat ook maar drie punten verschil met nummer vijf Club Brugge.

De laatste wedstrijd voor de interlandbreak ging kansloos verloren in de Clasico op bezoek bij RSC Anderlecht. Morgen is Sporting Charleroi de tegenstander.

Tegen Anderlecht ging Matthieu Epolo, de 19-jarige doelman van de Rouches, enkele keren stevig in de fout. Ivan Leko wist precies hoe hij met hem moest omgaan na zijn horrorwedstrijd.

“Ik heb hem geknuffeld. Epolo is echt een geweldige gast. Altijd als eerste op de club en de laatste om te vertrekken. Een topmentaliteit, zeker voor zo'n jong iemand. Hij weet zelf ook wel dat hij in de fout was gegaan”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Fouten maken hoort volgens Leko nu eenmaal bij het leerproces van een keeper. “Zij zijn op hun best na hun 30ste, tot dan zullen ze fouten maken. Matthieu zal blijven spelen.”

Want een doelman is van groot belang. “Een doelman blijft de belangrijkste positie die er is. Schrijf maar op: belangrijker dan een spits nog.”