🎥 Gewezen Rode Duivel leert hoe gruwelijk de VAR kan zijn

Udinese is een van de positieve verrassingen in het begin van het seizoen in de Serie A. Gisteren had het team van Christian Kabasele wel flink wat pech tegen AC Milan.

Voor AC Milan was de match tegen Udinese een goede test voordat Club Brugge op bezoek komt in het kader van de Champions League. Bij aanvang van de wedstrijd stonden de bezoekers op de vijfde plaats in de Serie A, zelfs twee punten boven de Milanezen. De Milanese spelers wilden daar heel erg duidelijk komaf mee maken. Ze openden de score in het eerste kwartier, na een goede aanval afgerond door Samuel Chukuweze. Maar de uitsluiting van Tijjani Reijnders na een half uur maakte het verloop van de wedstrijd voor de thuisploeg lastiger. Christian Kabasele, de bijna-held van de avond In numerieke meerderheid nam Udinese dus de controle over de wedstrijd in de zoektocht naar een gelijkmaker. Lange tijd waren ze ongelukkig in het laatste derde deel van het veld. Uiteindelijk leken de Bianconeri toch met een punt terug te keren vanuit San Siro dankzij de gelijkmaker van Christian Kabasele in blessuretijd. Maar na al te hebben gescoord tegen Internazionale drie weken geleden, werd de voormalige Rode Duivel deze keer tegengehouden door de VAR: de automatische buitenspelcontrole detecteerde een ... teentje buitenspel (zichtbaar aan het einde van de onderstaande video). AC Milan won dus met de kleinst mogelijke marge en doet zo - net als Club Brugge - wel wat vertrouwen op naar de Champions League toe. Dinsdag staan beide teams tegenover elkaar.