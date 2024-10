Christian Benteke, de topschutter uit de MLS die helemaal ontmoedigd is: "Ik haat dit gevoel"

Het was de laatste speeldag van de reguliere competitie in de MLS. Het seizoen is wreed geëindigd voor Christian Benteke en zijn team.

Zoals in de Pro League, is de laatste speeldag van de reguliere fase vaak synoniem aan spanning om de deelnemers aan de Playoffs van de MLS te bepalen. DC United, het team van Christian Benteke, kon zich nog steeds kwalificeren voor de kwalificatierondes bij een gelijkspel tegen FC Charlotte. De score was nog steeds 0-0 bij rust, maar alles stortte in tijdens de tweede helft, met een zware 0-3 nederlaag als eindresultaat. DC United ziet dus zijn seizoen van de ene op de andere dag eindigen met slechts één punt te weinig. Benteke zwijgt op het slechtste moment "Ik haat dit gevoel. Ik heb het gevoel dat we ze in de steek hebben gelaten. We hebben ons personeel, de fans, familie en vrienden in de steek gelaten", klaagt Christian Benteke bij La Dernière Heure. Enige troost voor Big Ben: zijn 23 doelpunten hebben hem de status van 'Golden Boot' opgeleverd, de topschutter van het reguliere seizoen. Hij gaat onder andere Luis Suarez (18 doelpunten) en Lionel Messi (17) voor. Maar zonder twijfel zou de voormalige Rode Duivel graag een van zijn doelpunten hebben ingeruild voor deelname aan de Playoffs. Zal hij het volgend seizoen nog eens proberen? Op 33-jarige leeftijd begint Benteke aan zijn laatste contractjaar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Nadien een terugkeer naar de Belgische velden?