Union SG kan niet scoren: Vanhaezebrouck zegt of fout bij Pocognoli ligt

Union SG speelde dit weekend 0-0 gelijk tegen KAA Gent. Het was al de vijfde scoreloze draw van dit seizoen voor de Brusselaars.

Union SG scoort dit seizoen bijzonder moeilijk in de Jupiler Pro League. Nochtans scoorde het tijdens de voorbereiding, de Supercup inbegrepen, in elke wedstrijd.

In de vijftien officiële matchen van deze competitie, elf in de competitie en vier Europees, hebben ze negen keer geen goal kunnen maken. Dat moet volgens Hein Vanhaezebrouck een negatief record zijn.

“En dat is absoluut niet de schuld van de coach”, is hij meteen heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad. “Pocognoli brengt offensief voetbal. In het zetten van druk staan ze derde. Na Cercle Brugge en Antwerp.”

Union speelt duidelijk met drive, maar voorin gebeurt er bitter weinig. “Dat heeft niks met de coach te maken, wel met de spelers die de bal ontvangen. Ik vind niet dat de coach hoort te veranderen van visie.”

Vanhaezebrouck vindt de filosofie van Pocognoli goed. Het verschil is echter duidelijk met vroeger. “Veel van hun aanvallende stats zijn even goed of zelfs beter dan vorige seizoenen. Alleen het aantal counters per wedstrijd ligt véél lager dan andere seizoenen. Wat wellicht betekent dat aanspeelpunten vinden moeilijk is.”