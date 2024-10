Drama voor Leverkusen: Boniface mist cruciale wedstrijd wegens verkeersongeval

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Victor Boniface zal deze week niet deelnemen aan de Champions League-wedstrijd van Bayer Leverkusen tegen Brest. De Nigeriaanse aanvaller raakte vorige week betrokken bij een ernstig auto-ongeluk.

De Nigeriaanse aanvaller raakte zondag betrokken bij het ongeval. Op sociale media deelde hij beelden van het incident, waaronder foto’s van een zwaar beschadigde auto en zijn bebloede hand. Enkele uren voor het ongeluk had Boniface nog het winnende doelpunt gescoord in de competitiewedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

Ondanks dat Boniface met lichte verwondingen is weggekomen, heeft het incident impact op zijn mentale en fysieke toestand. Xabi Alonso gaf tijdens een persconferentie meer inzicht in de situatie van Boniface.

“We hebben met hem gesproken, het was niet al te ernstig, maar het had wel impact. Hij heeft gisteren niet getraind en ook vandaag niet", verklaarde Alonso. Ondanks dat Boniface zich fysiek beter voelt, is hij volgens Alonso nog niet klaar om te spelen.

Alonso benadrukte het belang van de mentale gesteldheid van zijn spelers, vooral na een schokkende ervaring als een verkeersongeval.

Boniface, die al zeven doelpunten heeft gescoord in tien wedstrijden dit seizoen, was een belangrijke schakel in het aanvallende spel van Leverkusen. Zijn afwezigheid zal dan ook een gemis zijn voor het team.