Francesco Totti overweegt sensationele comeback: "Clubs tonen nog steeds interesse, ik kan dit niveau aan"

Totti stroomde in 1992 door vanuit de jeugdopleiding van AS Roma, waarvoor hij zijn hele carrière actief bleef. Gedurende 25 seizoenen verdedigde hij de kleuren van de club, tot zijn afscheid in 2017.

De wereldkampioen van 2006 debuteerde in 1998 in het Italiaans elftal en behaalde talloze successen, met als hoogtepunt de wereldtitel in Duitsland. Toch sluit hij een terugkeer op het veld niet uit.

De legendarische nummer 10 sprak met de Italiaanse krant over zijn mogelijke toekomst als profvoetballer. “Ik denk dat ik zeker nog mee kan doen, maar ik zou zo’n twee à drie maanden nodig hebben om weer in het juiste ritme te komen.”

"Het feit dat clubs nog steeds interesse tonen, is natuurlijk erg vleiend. Het heeft me doen nadenken over wat er mogelijk is”, aldus de oud-aanvoerder van Roma.

Het huidige niveau van de Serie A ziet Totti als een factor die een comeback haalbaar zou maken. Zijn ervaring en spelinzicht zouden volgens hem nog steeds van waarde kunnen zijn, mits hij weer fit wordt door gerichte voorbereiding.

😱🇮🇹 Totti could return to PLAYING in Serie A?!



“In life you can never say never. There have already been players in the past that have returned to play after a couple of years.



To play in Serie A I would have to train really well. Some Serie A clubs have contacted me recently.… pic.twitter.com/HLgMXvBUme