📷 Commentator schrikt vanuit welk kot hij Europese match van Cercle Brugge moet verslaan

Cercle Brugge speelt straks tegen Vikungur in de Conference League. De omstandigheden voor de commentator zijn niet bepaald ideaal.

Tim Wielandt is de commentator voor de match van Cercle Brugge in de Conference League. Zij spelen in IJsland, tegen Vikungur. De omstandigheden van de commentaarcabine zijn niet meteen wat we bij ons gewoon zijn…

“Doe de Conference League, zeiden ze. Ga naar IJsland, zeiden ze. Dat zal tof worden, zeiden ze. Welkom aan iedereen vanuit mijn 'unieke' commentaarcabine”, post Wielandt op X, het vroegere Twitter.

De wedstrijd wordt op Play Sports getoond, maar het commentaar zal op zijn minst opvallend zijn. “Vikingur moet van de UEFA voor deze match uitwijken naar het stadion van de buren van Breidablik", vertelt Wielandt aan Sporza.

“Nu spelen Vikingur en Breidablik uitgerekend komende zondag tegen elkaar om de IJslandse titel. Breidablik was dan ook niet echt gewillig om mee te werken de voorbije dagen. Ik wou gisteravond de commentaarcabine al eens bekijken en ook al wat kabels leggen. Maar er stond toen nog geen trap en de UEFA verbood mij om toch naar binnen te klimmen.”

De commentaarcabine is een klein kotje geworden. “Vanuit mijn commentaarplaats kan ik namelijk sommige delen van het veld niet eens zien. Ik zal sowieso mijn hoofd door het venster moeten steken om de match te kunnen volgen. Ik heb wel geluk, want het is hier vandaag 5 graden warmer dan gisteren.”