Na afgang Cercle in Europa: opletten voor spanningen tussen Muslic en bestuur, Belgisch voetbal zit met andere vrees

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge heeft met een veredeld B-elftal geen afgang in Europa kunnen vermijden. De Vereniging verloor met 3-1 van voetbaldwerg Vikingur Reykjavik.

Vooral op aandringen van het bestuur zakte Cercle met een afgezwakte kern af naar IJsland. In de bestuurskamer willen ze immers dat de ploeg prioriteit geeft aan de Jupiler Pro League. De schrik voor degradatie en eventuele gevolgen hiervan zit er dus goed in. Dat brengt met zich mee dat de kansen niet op volle kracht verdedigd konden worden in IJsland.

Van eigen inworp naar tegendoelpunt! 😅❌ pic.twitter.com/M2chu0ahTl — Play Sports (@playsports) October 24, 2024

De beslissing om deze noodploeg samen te stellen zou dan wel in overleg met de staf genomen zij, Miron Muslic zal er toch niet vrolijk van geworden zijn. Van de uitslag ook niet. Het zag er prima uit toen Olaigbe na een kwartier er 0-1 van maakte. De snelle gelijkmaker van Sigurpalsson was reeds een teken aan de wand. Cercle ontsnapte al toen Reykjavik miste van op de stip, maar er bleef toen nog voldoende speeltijd over.

10/10 voor de aanloop, 0/10 voor de afwerking! 😂❌ pic.twitter.com/9Ec4ORvZ0f — Play Sports (@playsports) October 24, 2024

In de slotfase ontbond Djuric zijn duivels met de 2-1 en 3-1. Een eerste overwinning voor Vikingur Reykjavik in de Conference League. Cercle Brugge zal met opgelopen imagoschade huiswaarts moeten keren. Bij de eerstvolgende opdracht in de JPL, een uitwedstrijd op het veld van Union, zal het komende zondag wel echt 'raak' moeten zijn voor Cercle.

De Bruggelingen sneuvelen tegen de Vikingen! 🪖🫢 pic.twitter.com/F4efiUKVoz — Play Sports (@playsports) October 24, 2024

Bij groen-zwart moeten ze onderling maar uitmaken wat nu juist het belangrijkste is. Voor het Belgisch voetbal is de coëfficiënt ook wel van belang. Het valt te vrezen dat op dat vlak ons land een slechte zaak doet door de nederlaag van Cercle Brugge in de Conference League. Journalist Tom Boudeweel deelt zijn vrees hierover op social mediaplatform X.

Als Cercle nog vaker de competitie boven de Conference League verkiest, moeten we hier in de nabije toekomst misschien nog vaker rekening mee houden.