David Hubert verheugde zich vreemd genoeg het meest in één opmerkelijke fase: "Ik hoop dat ze hun les geleerd hebben"

David Hubert heeft nog steeds een perfect rapport in Europa. Al kwam de overwinning tegen Ludogorets er niet zonder slag of stoot. Anderlecht moest werken voor de drie punten, maar zit wel op koers om bij de eerste acht te eindigen.

Hubert was dan ook grotendeels tevreden, maar de jonge trainer is veeleisend en durft dat ook uit te spreken. "We begonnen goed aan de match, met een goed tempo. We waren wel niet altijd heel gevaarlijk, maar toch was er die kans van Vazquez. Die moet eigenlijk altijd binnen", aldus Hubert.

"Die rode kaart verandert heel de fysionomie van de wedstrijd. Daarna moesten we tegen een muur spelen en we ontwikkelden te weinig tempo aan de bal om die te slopen. We forceerden ook iets te veel in de eerste helft en dat hebben we bijgestuurd. We brachten ook twee aanvallers om meer gewicht in de zestien te brengen."

Ik heb direct met Simic gesproken omdat ik weet dat er maar één ding in zijn hoofd spookt

De 1-0 viel na een paar goeie infiltraties, maar wat erop volgde, maakte Hubert niet al te gelukkig. "Dan moet je duwen, ze bij de keel grijpen. Het is iets raar dat daar gebeurt. We stoppen met onze hoge druk en we spelen te traag."

"We verloren compleet het momentum om op de openingsgoal door te gaan. En dan komen die kleine momentjes waarop zij wachten. Die fout was goed om de counter eruit te halen, maar dan verdedigen we te laks in onze eigen zestien. Dat is een heel belangrijke les die we daar geleerd hebben, hoop ik."

"Ik ben blij dat die goal valt en daarna niet valt. Zo hebben de jongens toch even de schrik en teleurstelling gevoeld. Ja, ik heb na de match lang met Simic gesproken omdat ik hem ken. Ik weet dat er maar één ding in zijn hoofd spookt: die fout die hij daar maakte. Het is dan belangrijk om die jongen direct gerust te stellen. Hij speelde een goeie match en bracht ook de goal aan."