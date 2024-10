Genk-coach Thorsten Fink zit met een probleem: "Ik wil wel, maar kan niet"

Racing Genk gaat zondag op bezoek bij KAA Gent in de Planet Group arena. Coach Thorsten Fink zit stilaan met een luxeprobleem in zijn selectie.

Behalve Luca Oyen en Brad Manguelle is iedereen bij Racing Genk fit. Nikolas Sattlberger en Carlos Cuesta waren vorige week nog afwezig tegen STVV, maar zij zijn volgens Thorsten Fink opnieuw helemaal fit.

"Ik ben blij om de aanwezige kwaliteit in de selectie te zien. Dat is ook goed, met deze wedstrijd tegen Gent in het vooruitzicht", zegt Fink bij Het Laatste Nieuws. Er is dan ook veel concurrentie in de selectie.

"Hyeon-gyu Oh wil ik meer minuten gunnen, maar ik kan niet met 12 spelen", zegt Fink. De Zuid-Koreaanse spits liet zich de voorbije weken enkele keren opmerken, maar Tolu Arokodare kreeg toch vaak de voorkeur.

Fink zal roteren in bekerwedstrijd

Tegen Gent moeten er dus niet veel wissels verwacht worden van Thorsten Fink, maar dat kan volgende week wel eens anders zijn. Woensdag gaat Racing Genk op bezoek bij SK Beveren voor de Beker van België.

"In de bekerwedstrijd volgende week tegen Beveren zal ik wel vier à vijf wissels doorvoeren. Zelfs Mike Penders in doel zetten, behoort dan tot de mogelijkheden", geeft Fink nu al inzicht in zijn tactiek.