Arnar Vidarsson maakt de balans op na drie maanden van het 'nieuwe' KAA Gent

KAA Gent stond na elf speeldagen knap derde in de stand in de Jupiler Pro League. Europees pakte het dan weer zijn eerste drie punten in de League Phase. So far, so good? Of zijn er toch nog verbeterpunten? Arnar Vidarsson laat zich uit over de zaak én geeft aan waar de Buffalo's moeten versterken.

KAA Gent is qua resultaat vrij goed aan het seizoen begonnen. Na elf speeldagen staan ze knap derde in de competitie met 18 op 33 en in Europa werd de League Phase gehaald - al was het onderweg wel een keertje kantje-boordje. Wesley Sonck zag bij Sporza een aantal werkpunten: "Ze hebben de meeste schoten tegen van de competitie, maar dat zegt ook veel over aanvallende spel dat Vrancken wil spelen zoals bij Genk. Roef is vaak man van de match." Resultaten zeker niet slecht In de League Phase hebben ze mogelijk hun twee moeilijkste wedstrijden al achter de rug en toch al drie punten weten te pakken. En dus is ook Arnar Vidarsson zeker niet ontevreden over hoe het seizoen al gelopen is. "We zijn door in Europa onder moeilijke omstandigheden, met een nieuwe ploeg, staf en management. Er is nog heel veel werk en er is nog een grote marge op wat we nog beter kunnen doen." Werkpunten "Te vaak zijn we aanvallend niet dominant genoeg, ook al hebben we er de spelers wel voor. We hebben te veel beroep moeten doen al op Davy Roef", ziet de IJslanders werkpunten. "We geven te veel kansen en openingen weg, zeker op de omschakelingen. Maar goed: we hebben een nieuwe coach, een nieuwe manier van werken en nieuwe spelers. Spelers moeten hun niveau ook wat opkrikken, ze moeten het zelf doen. Ik probeer gewoon mijn werk te doen."