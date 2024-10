Gilles De Bilde haalt herinneringen op met Johan Boskamp: "Alsof hij op schoolreis was... Ik schaamde me kapot"

Gilles De Bilde was ooit speler onder Johan Boskamp bij Anderlecht. Dat de Nederlandse coach nogal extravagant is, weten we allemaal. De Bilde vertelde in HBvL echter enkele anekdotes die dat nog wat meer in de verf zetten.

De Bilde’s verhalen over Boskamps onorthodoxe methoden en extreme controle zijn humoristisch, maar ook intens. “Boskamp als trainer, dat was een verschrikking jong", lacht De Bilde. “Altijd druk, altijd controle. Nergens was ik veilig. Vaak belde hij me vrijdagavond om 23 uur op, gewoon om te controleren of ik wel thuis was. En op stage stond hij ooit 's nachts aan mijn hoteldeur te luisteren.”

Maar het toppunt, volgens De Bilde, was toen hij een avond uitging na een wedstrijd. “Plots tikte mijn maat me aan en vroeg, ‘Is dat Boskamp niet?’ En jawel, daar zat meneer Boskamp in de zaal, op een stoeltje, ons in de gaten te houden.”

Boskamp moest daar wel op reageren: “Geloof me, er was er maar ééntje bij wie ik dat deed. Die pipo hier", zegt hij, wijzend naar De Bilde. “Gek werd ik van dat kereltje. De eerste drie maanden van het seizoen kon hij zijn koppie er nog bij houden. Daarna was het een ramp. Alleen door op zijn pik te trappen, kon ik nog een reactie bij hem uitlokken.”

De Bilde haalt vervolgens een incident aan dat zijn intense relatie met Boskamp perfect illustreert. “We zaten op afzondering en hadden net een film opgezet met de ploeg. Boskamp komt binnen, pakt de afstandsbediening en zet het voetbal op."

"Ik pak het ding terug en zet de film weer op. Zo ging dat drie, vier keer. Tot hij genoeg had en me letterlijk naar de grond sleurde en mijn keel dichtkneep. Maar écht knijpen hé", vertelt De Bilde. “Heel de ploeg moedigde me aan, maar ik dacht echt dat ik er geweest was.”

Ook Boskamp heeft een hilarisch verhaal over De Bilde in petto. “We speelden een oefenmatch tegen Panathinaikos. Voor de rust liep alles goed, dus wat doe ik met mijn stomme kop? Lekker wisselen. Ook De Bilde haalde ik eraf. Maar wie zag ik in de tweede helft achter het doel van de Grieken staan? Gilles De Bilde, Belgisch international, foto’s aan het maken alsof hij op schoolreis was. Ik schaamde me kapot", lacht Boskamp. “En dan verloren we die match nog met 5-1.”