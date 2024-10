Hoe Jean Butez in de vreemde situatie verzeild is geraakt: één van de beste doelmannen, maar wel op de bank

't Is toch vreemd om Jean Butez op de bank te zien zitten. Jarenlang werd hij genoemd als één van de beste doelmannen van de Jupiler Pro League, maar nu moet hij zijn plaats aan Senne Lammens afstaan. Hoe is hij in die situatie verzeild geraakt?

Butez leek in de zomer van 2023 te vertrekken bij Antwerp, vooral nadat Vincent Kompany interesse toonde om hem naar Burnley te halen. Burnley deed een bod van 4,5 miljoen euro, wat Antwerp echter te laag vond, weet Het Nieuwsblad. Kompany koos daarna voor James Trafford, een jongere en duurdere optie. De transfer naar Burnley ketste echter af, en andere geïnteresseerde clubs bleven weg, tot frustratie van Butez. En Overmars had met Lammens al een vervanger gehaald. Ondanks zijn teleurstelling bleef Butez professioneel, en hij keek nog uit naar een seizoen met Champions League-voetbal. Die ervaring liep echter uit op een teleurstelling; Antwerp incasseerde maar liefst vijftien tegendoelpunten in vijf Champions League-wedstrijden. Butez maakte ook een kostbare fout tegen Shakhtar Donetsk en raakte op de eerste speeldag van de play-offs geblesseerd. Hij wisselde van makelaar om zijn kansen op een transfer te vergroten, en clubs uit Duitsland, Italië, Spanje, en Frankrijk toonden interesse, maar tot een deal kwam het uiteindelijk nergens. Bij de start van het nieuwe seizoen kreeg Lammens de voorkeur als eerste doelman, zoals Overmars oorspronkelijk had voorzien. Trainer Jonas De Roeck waardeert zijn professionele houding en heeft besloten Butez speeltijd te geven in de Belgische bekercompetitie en bij de Young Reds in de derde klasse om hem wedstrijdfit te houden. Antwerp begrijpt dat een transfer de beste oplossing zou zijn, zowel voor de club als voor Butez zelf. CEO Sven Jaecques benadrukt echter dat de club niet zal instemmen met een te lage prijs. Hoewel ze willen meewerken aan een transfer in de komende transferperiodes, zal Antwerp geen “uitverkoop” houden, waardoor Butez voorlopig bij de club blijft, in afwachting van een definitieve oplossing.





