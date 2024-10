Rode Duivel heeft nu zijn eigen gimmick: "Dat beviel me niet echt"

Amadou Onana besprak de aandacht die hij heeft gekregen op sociale media, zijn ingekorte vakantie en zijn eerste doelpunt in de Champions League.

Amadou Onana heeft gesproken over verschillende onderwerpen bij RTL Sports. De speler heeft zich goed geïntegreerd in zijn nieuwe team bij Aston Villa en lijkt gelukkiger dan ooit tevoren.

De Rode Duivel keek eerst terug op de beroemde uitspraak "André is zelfs niet mijn naam, maat" toen hem een foto met zijn gepersonaliseerd T-shirt met die zin werd getoond: "Die foto is genomen bij aankomst van de laatste nationale teambijeenkomst. En als je je herinnert, was het tijdens het EK, aan het einde van de eerste wedstrijd, denk ik, toen ik naar de mixed zone ging voor interviews. Er was een ongelukkige journalist die me André noemde. Dat beviel me niet echt."

"Het ging de wereld rond, het ging de sociale media rond. Nou, nu, het was een vrij grappig T-shirt, met een persoonlijk tintje", vertelt de speler .Amadou Onana legde ook uit dat hij zijn vakantie op de Turks- en Caicoseilanden moest inkorten: "Ik ben een week gebleven. Ik moest, gelukkig of helaas. Voor mij, gelukkig, om mijn vakantie in te korten om hier bij Aston Villa te komen tekenen, maar ik heb geen spijt."

Onana vierde vervolgens zijn eerste doelpunt in de Champions League: "Dit is mijn eerste doelpunt in de Champions League, met deze nieuwe viering. Het is een familietraditie om te herinneren aan de koning die in ons zit."

"Daarom zet ik deze kroon op mijn hoofd. Ik denk dat het een vrij mooie viering is. Ik hoop deze nog meer te kunnen laten zien dit seizoen."