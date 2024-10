UEFA legt twee dronken scheidsrechters straf op: "Ik heb mijn hele carrière verpest"

Bartosz Frankowski en Tomasz Musial, die vorig jaar in augustus waren aangewezen als het arbitrale duo voor de VAR tijdens een kwalificatiewedstrijd voor de Champions League, werden dronken aangetroffen. Beide mannen zijn nu geschorst.

Herinnert u zich nog de twee scheidsrechters die vorig jaar in augustus viraal gingen op sociale media? Bartosz Frankowski en Tomasz Musial waren gekozen om plaats te nemen in de VAR tijdens de heenwedstrijd van de derde kwalificatieronde van de Champions League tussen Dynamo Kiev en Rangers.

Maar de twee mannen konden niet fluiten omdat ze om 2 uur 's nachts waren gearresteerd door de politie. De twee scheidsrechters waren dronken en in het bezit van een gestolen verkeersbord. Ze moesten worden vervangen.

Een straf opgelegd

De UEFA heeft nu sancties opgelegd. De scheidsrechters zijn beiden geschorst tot 30 juni. Hoewel ze zich hadden verontschuldigd, was dat niet genoeg: "Ik probeer nog steeds de juiste woorden te vinden om te uiten hoezeer ik spijt heb van dit incident en hoezeer het me spijt."

"Ik realiseer me dat ik met zo'n overtreding 22 jaar van arbitrage heb verpest, mijn hele carrière heb verpest. Het was domheid, een domme gril, ik weet zelfs niet hoe ik het moet noemen", legt Frankowski uit.

"Ik had me rustig moeten voorbereiden op de wedstrijd en niet naar buiten moeten gaan. Zoals later een van de agenten me vertelde, was onze grap opgemerkt door de bewakingscamera's. En ze kwamen tussenbeide. Ik wil benadrukken dat we op geen enkel moment agressief waren. Het waren domme grappen. We hadden geen slechte bedoelingen", besluit de scheidsrechter.