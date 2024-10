Erop en erover: Cercle Brugge smeert Union SG eerste thuisnederlaag van het seizoen aan na nagelbijter

Union SG heeft zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden tegen Cercle Brugge. De Vereniging ging erop en erover nadat de Brusselaars in de eerste helft op voorsprong kwamen.

Union SG en Cercle Brugge namen het zondagavond tegen elkaar op. Beide clubs hadden nog wat recht te zetten na hun Europese wedstrijden. Union verloor van Midtjylland, terwijl Cercle Brugge met 3-1 onderuit ging tegen Vikingur, nadat het een halve B-kern naar IJsland trok.

De wedstrijd begon meteen goed voor de Brusselaars. Fuseini liet het Dudenpark na acht minuten al ontploffen. De verdedigers van Cercle hielden de bal twee keer tegen, maar het leer ging alsnog in doel.

Nadien bleef het moeilijk voor beide teams. De Vereniging kwam moeilijk verder dan halve kansen, terwijl ze het op het middenveld ook bijzonder lastig hadden. Fuseini had nog een grote kans kort voor rust.

Na de pauze liep het echter helemaal anders. Felipe Augusto kon Cercle op gelijke hoogte brengen na een mooie aanval. Hij werd bediend door Nazinho. De Vereniging ging erop en erover. Drie minuten later was het Kakou die Cercle op 1-2 bracht.

Maar het zat Union ook echt niet mee. Promise David, die ingevallen was, kopte 20 minuten voor het einde nog op de lat. De thuisploeg bleef proberen en creëerde ook kansen, maar het was steeds net niet. In de slotfase werd het nog even heel spannend nadat Union bleef pushen. Uiteindelijk was het de ingevallen Kévin Denkey die er 1-3 van maakte.

Cercle blijft voorlaatste met 12 punten, maar neemt wat meer afstand van Beerschot. Union staat 10e in het klassement met 15 punten.