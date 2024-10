Cercle-TD Vromant haalt zijn grote gelijk, maar wordt toch op de korrel genomen... Muslic doet opmerkelijke uitspraak

Cercle Brugge sloot een tumultueuze week af met winst op het veld van Union SG. De spelers die rust kregen tegen Vikingur kregen allemaal een basisplaats. En Cercle zette een 1-0-achterstand recht. Het grote gelijk van technisch directeur Rembert Vromant?

Christiaan Ravych gaf achteraf wel toe dat ook hij gefrustreerd was door de beslissing om Europees niet te mogen spelen. Hij bleef achter in Brugge terwijl zijn ploegmaats naar IJsland afreisden.

“We hebben tactisch een paar dingen bijgestuurd, maar we hebben vooral frustratie omgezet in motivatie”, vertelde hij na de zege. “Ik was natuurlijk ontgoocheld dat ik vorige week moest thuisblijven. Dat is ook gezegd geweest, maar dat is nu verleden tijd. Ik zeg niet dat we nu vertrokken zijn, maar we kunnen hier verder op bouwen.”

De winst in het Dudenpark brengt Cercle op 12 punten en een heel pak dichter bij het verlaten van de gevaarlijke zone. Daar is het Vromant ook om te doen, maar na de uitspraken van coach Miron Muslic werd die door de fans op de korrel genomen. "Vromant buiten", klonk het. Terwijl Muslic bejubeld werd.

De Bosnische Oostenrijker was deze keer heel wat milder. “Dit klinkt misschien vreemd na al de successen die we al boekten, maar dit is misschien wel het mooiste moment van de afgelopen twee jaar”, vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

“Het was een zware week, we zullen zaken verkeerd ingeschat hebben. Maar we hebben wel veel geleerd, ook hoe we onze organisatie nog kunnen verbeteren. Union is dit al jaren gewoon, voor ons is dit helemaal nieuw.”

Hij verdedigde zelfs zijn technisch directeur. “Ik betreur en veroordeel als personen geviseerd worden. We werken bij Cercle allemaal samen voor hetzelfde doel en vormen één blok.”