'De enige echte reden onthuld waarom Bodart maar niet weggeraakt bij Standard'

Arnaud Bodart ligt nog steeds onder contract bij Standard. Nochtans had hij deze zomer gerekend op een transfer naar het buitenland.

Na jaren bij Standard was Arnaud Bodart helemaal klaar voor een vertrek op Sclessin. De weken gingen echter voorbij tijdens de zomermercato, maar een aanbod waarin alle partijen zich konden vinden kwam er niet.

Zelfs het briljante idee van Mogi Bayat, om Arnaud Bodart en Anthony Moris van Union SG van plaats te laten wisselen, pakte niet. Bodart wilde niet samenwerken met Bayat en wou graag naar het buitenland.

Bovendien had Bodart bij Union SG financieel moeten inleveren en dat kan nooit de bedoeling zijn als je op een toptransfer wacht. Al blijkt ondertussen ook de echte reden duidelijk te worden waarom de doelman nog geen grote transfer wist te strikken.

Volgens Het Laatste Nieuws kregen zijn managers dat de voorbije jaren al geregeld te horen. Bodart is een goede keeper, maar hij is met zijn 1,86 meter gewoonweg te klein.

In de Premier League en in de Bundesliga mikken ze voor een doelman op een minimumlengte van 1,90 meter. En dat heeft Bodart niet in huis...