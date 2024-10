La Squadra Azzurra of Rode Duivels? Bertaccini heeft zijn keuze snel gemaakt

Adriano Bertaccini is samen met Tolu Arokodare de topschutter in de Jupiler Pro League. Dat opent ook de deuren voor de nationale ploeg.

Het is een naam die niemand verwacht had, maar Adriano Bertaccini is topschutter in de Jupiler Pro League. Hij speelde al voor de nationale jeugdploegen van ons land.

In Extra Time kwam Gert Verheyen met het idee dat Italië plots weer een spits heeft die doelpunten kan maken. Maar zal hij ooit voor La Squadra Azzurra spelen?

Het Belang van Limburg legde de speler van STVV het dilemma voor, maar over spelen voor de nationale ploeg wil hij het niet hebben. Kiezen tussen La Squadra Azzurra en de Rode Duivels doet hij voorlopig heel erg op de vlakte.

“Ik voel me evenveel Belg als Italiaan, maar als ik toch een natie moet kiezen om voor te supporteren, dan kies ik voor de Italiaanse nationale ploeg”, klinkt het.

“Mijn hele familie supportert immers voor 'La Squadra'. Mijn moeder is afkomstig uit Bari in Puglia en mijn vader van Cagliari in Sardinië. Logisch dat hun hart voor Italië klopt. Mijn ouders gaan regelmatig op familiebezoek ginds, mij lukt het minder.”

Al heeft hij wel al één ding in zijn agenda zijn. Eind dit jaar gaat hij hoe dan ook naar Italië, om te trouwen. “Daar kijk ik enorm naar uit”, besluit Bertaccini.