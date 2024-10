Simon Mignolet onthult hoe het voor Club Brugge fout kan lopen tegen amateurclub in de beker

Woensdag neemt Club Brugge het in eigen huis op tegen Belisia Bilzen in de 1/16de finales van de Beker van België. Simon Mignolet weet al waar er mogelijk gevaar schuilt.

Drie dagen na de zege tegen Anderlecht moet Club Brugge woensdag alweer aan de bak in de Beker van België. Het ontvangt om 20u30 amateurclub Belisia Bilzen, dat afgelopen zaterdag op 0-0 bleef steken tegen Sporting Hasselt.

Voor Club Brugge mag Belisia Bilzen geen probleem worden om uit te schakelen. Maar een amateurclub zoals Belisia Bilzen is altijd extra gemotiveerd en kan altijd wel iets meer tegen een topclub uit eerste klasse.

Mignolet ziet mogelijke problemen voor Club Brugge

Tegen Anderlecht kwam Club Brugge nog bijna in de problemen door in de slotfase nog een goal te slikken. Simon Mignolet beseft dat Club Brugge onder meer tegen Belisia Bilzen misschien wel problemen kan hebben.

"Tegen ploegen van een iets minder niveau, die iets minder vrij zullen voetballen, zal het er voor ons van afhangen om de kleine kansen die ze krijgen goed te verdedigen. Dat is een stap die we moeten zetten."

Vorig seizoen strandde Club Brugge in de halve finale van de beker tegen Union, na een 2-1 zege thuis en een 2-0 nederlaag in de terugwedstrijd. In de rondes daarvoor had het Beerschot (0-6), Zulte Waregem (4-0) en KAA Gent (0-1) uitgeschakeld.