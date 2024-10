Vanhaezebrouck doet pijnlijke vaststelling over verschil tussen Riemer en Hubert

RSC Anderlecht verloor de topper tegen Club Brugge met 2-1. Een pijnlijke nederlaag voor David Hubert, vooral de manier waarop.

De 2-1-eindstand doet vermoeden dat het een spannende topper was, maar dat telde eigenlijk maar voor het laatste kwartier. Paarswit stond de hele match nergens, maar kwam in het slot toch nog dicht bij een punt.

Hein Vanhaezebrouck kan niet anders dan zeggen dat er nog heel veel werk op tafel ligt voor trainer David Hubert. Simpel wordt het alvast niet. Op dit moment moet je zelfs een pijnlijke conclusie trekken.

“De 9 op 9 in de Europa League verdoezelt dat nog een beetje, maar in de competitie haalt hij voorlopig een slechter gemiddelde dan Riemer”, is Vanhaezebrouck heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

“Het is nu te hopen voor Hubert dat er tegen Kortrijk en Cercle Brugge gewonnen wordt, want ook al staat Anderlecht nog zesde, het staat amper drie punten boven de Relegation Play-offs.”

Dat er dringend iets moet veranderen is wel duidelijk. “Normaal zal het daar nooit in belanden, maar we zijn wel bijna halverwege de competitie, hè. 't Is tijd voor actie en vooral voor punten.”