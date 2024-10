Veel te doen over Ballon d'Or: Vincent Kompany mengt zich in de debatten en neemt geen blad voor de mond

Vincent Kompany is natuurlijk vooral met de volle focus bezig met Bayern München. Toch werden ook aan hem vragen gesteld over de Ballon d'Or. Die ging dit jaar naar Rodri van Manchester City. Terecht of niet? Vince The Prince is kristalhelder.

Bayern wist afgelopen weekend opnieuw punten te pakken na de 4-1 nederlaag tegen Barcelona in de Champions League. Zondag reageerden Vincent Kompany zijn mannen schitterend door met 5-0 te winnen van VfL Bochum.

Bevestigen in de Beker van Duitsland is het codewoord

De volgende uitdaging? Bevestigen in de Duitse beker. Op woensdag zal het Bayern van Vincent Kompany het opnemen tegen Mainz 05 in de tweede ronde van de Duitse beker. De Belgische coach blikte vooruit op deze wedstrijd en gaf ook zijn mening over de nieuwe Ballon d'Or, Rodri.

Over de match tegen Mainz was hij helder: "Elke wedstrijd is belangrijk, voor mij telt enkel de volgende wedstrijd. En Mainz is een team dat sterk is in duels en altijd probeert druk te zetten op de tegenstander vanuit een compacte positie. Het zal niet makkelijk zijn.

De Ballon d'Or

Vincent Kompany kent de speler van City die de Ballon d'Or heeft gewonnen goed: "Ik ken Rodri inderdaad goed. Hij is een ongelooflijk getalenteerde speler. Het feit dat hij de prijs heeft gewonnen is een grote prestatie. Er zijn altijd vier of vijf spelers die uitzonderlijk zijn."

"Vinicius Junior was ook opmerkelijk. Er is een jury die stemt. Rodri is een fantastische speler, ik weet zeker dat hij en de club trots zijn," zegt Kompany. "Voor Harry Kane is het fantastisch om de Gerd Müller Award te winnen. Hoe meer ik hem ken, hoe zekerder ik weet dat hij niet alleen om doelpunten geeft, maar ook om het succes van het team. Hij doet er echt alles aan."