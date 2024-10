Westerlo-middenvelder Van den Keybus zegt wat er moet gebeuren na nieuwe domper

Het loopt de jongste weken wat moeilijker bij Westerlo, al staat de club nog op de achtste plaats in het klassement. Er is nog geen sprake van paniek, maar beterschap wordt wel snel verwacht.

KVC Westerlo heeft afgelopen weekend met 2-0 verloren van STVV. Het liep echt niet goed bij de Kemphanen. Dat zagen ze zelf ook. Middenvelder Thomas Van den Keybus vertelde achteraf wat er allemaal misliep.

"Globaal gezien was het geen goede match. STVV was beter aan de bal. Onze pressing was te laks, we moesten korter op de man druk zetten. Ze konden te makkelijk door het middenveld hun spits bereiken", klonk het.

Westerlo kwam eigenlijk nooit echt in de wedstrijd. De Kemphanen hadden het heel de wedstrijd moeilijk met een goed STVV. "We hebben een paar momenten gehad, maar geen uitgespeelde kansen. Het was niet goed genoeg."

"Het is aan ons om onszelf nu zo snel mogelijk te herpakken. Het goede aan voetbal is dat we al snel een nieuwe kans hebben om ons te bewijzen. Ik denk dat we de training nu moeten aanvatten met de voetjes op de grond, back to the basics", vertelt de middenvelder wat er moet gebeuren.

Afgelopen seizoen zat Westerlo in de eerste seizoenshelft in een zeer lastige situatie. Dat willen ze bij de club absoluut voorkomen. "We hebben die ervaring nu al wel. Maar het mag niet gebeuren. Ik zeg het, wat er gebeurd is moeten we zo snel mogelijk vergeten om terug positief te starten aan de week", besluit Van den Keybus.