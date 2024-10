Zulte Waregem en Patro Eisden zorgen meteen voor dubbele stunt in Croky Cup

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Beker van België stonden op dinsdagavond al drie duels op het programma. Daarbij vielen ook al meteen de eerste verrassingen. Twee eersteklassers kunnen het al niet meer worden dit jaar in de Croky Cup.

Drie eersteklassers namen het op dinsdag op tegen drie ambitieuze ploegen uit de Challenger Pro League. En dus kregen we ook drie vrij tot zeer spannende duels op ons bord.

Westerlo door tegen RWDM

RWDM is de co-leider in de Challenger Pro League en nam het onder leiding van Yannick Ferrera op in en tegen KVC Westerlo. Een helft lang hielden ze elkaar op een 0-0 gelijkspel.

Meteen na de koffie ging de bal op de stip en kon Frigan de Kemphanen op voorsprong brengen. Reynolds maakte er snel 2-0 van, maar dankzij Halifa kregen we toch nog een spannend halfuur. Verlengingen afdwingen kon RWDM echter niet meer doen.

Charleroi en Dender uitgeschakeld

Westerlo zo door naar de achtste finales. Dat kunnen zowel Dender als Charleroi niet zeggen. Dender ging op bezoek bij Zulte Waregem, de andere co-leider in de tweede klasse.

Traoré zorgde snel voor een voorsprong voor de thuisploeg. Na de gelijkmaker van Acquah was het Tanghe die nog voor de rust voor de 2-1 zorgde.

Charleroi ging nog zwaarder de boot in bij Patro Eisden Maasmechelen. Renson en Dansoko zorgden snel voor een dubbele voorsprong. Ook Bammens en Abid scoorden, een strafschop via Heymans was zelfs geen doekje voor het bloeden.