19-jarige Belg heeft grote ambitie en even groot voorbeeld: "Eigenlijk wil ik Neymar zijn"

Mika Godts, de 19-jarige Belgische aanvaller van Ajax, keert woensdag terug naar de Kuip voor de eerste Klassieker van dit seizoen. Het is dezelfde plek waar hij een half jaar geleden het dieptepunt van een moeizaam jaar bij Ajax beleefde, toen ze met 6-0 verloren.

“De littekens mogen we niet vergeten,” stelt Godts in Het Parool. Dit seizoen is voor Godts veelbelovend gestart. De buitenspeler, die sinds begin 2023 bij Ajax is, heeft zich snel ontwikkeld. Met tien betrokken goals heeft hij zijn rendement aanzienlijk verhoogd.

“Ik voel dat ik steeds ervarener word", legt hij uit. “Een dribbel alleen is niet genoeg meer. Ik ben nog steeds jong, maar ik besef dat ik als buitenspeler assists en goals moet leveren.” Onder coach Francesco Farioli krijgt hij ruimschoots de speeltijd om zich verder te bewijzen.

De komst van Godts naar Ajax ging gepaard met ups en downs, zowel individueel als in het team. Met het vertrek van concurrenten als Carlos Forbs en Steven Bergwijn heeft hij nu een vaste plek als linksbuiten veroverd. “Ik kijk daar niet echt naar. Natuurlijk weet je dat als concurrenten vertrekken, je meer kansen krijgt, maar het is niet dat ik dit wilde. Steven en Carlos waren spelers met wie ik goed overweg kon", vertelt Godts.

Als vaste linksbuiten in de selectie voelt hij de druk om zowel fit te blijven als te presteren. “Natuurlijk kan ik drie wedstrijden in de week spelen", zegt hij zelfverzekerd. Hij heeft ook een heel groot voorbeeld: Neymar.

Hij blijft een belangrijke inspiratiebron voor Godts. “Ik heb altijd naar Neymar gekeken. Voor mij is hij de beste linksbuiten ooit. Eigenlijk wil ik hem nog steeds zijn. De Neymar van op het veld dan hè. Die ernaast laat ik in het midden", grapt de smaakmaker van Ajax.