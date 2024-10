Supporters Kortrijk drijven het op de spits en komen met heel duidelijk statement naar politiediensten

KV Kortrijk hield de punten thuis tegen Beerschot. In het begin van de wedstrijd kwamen de supporters van de thuisploeg met pyrotechnisch materiaal, ook al werd - andermaal - nadrukkelijk gevraagd dat niet te doen. De fans van hun kant hadden dan weer een boodschap richting de politiediensten.

Weet u nog, een drietal weken geleden? Toen was er de match tussen Kortrijk en Genk. "Wij willen pyro zien" zongen de fans van Kortrijk toen in het begin van de tweede helft. Waarop de stadionspeaker tussenkwam en zei dat het gebruik van pyrotechnisch materiaal verboden is.

Die van Genk waren echter al in volle voorbereiding en kwamen alsnog met het Bengaals vuur naar buiten. Verboden, maar in se wel mooi uitgevoerd - tot spijt van de stadionspeaker die andermaal moest tussenkomen.

De politiezones van Kortrijk (VLAS) en Genk (CARMA) hadden daarop een onderzoek geopend en spraken over niet-tolereerbaar, gevaarlijk gedrag. "Beide betrokken politiezones, VLAS en CARMA, keuren dergelijk gedrag ten stelligste af", zei hoofdcommissaris Devid Camerlynck van VLAS.

Spandoek richting hoofdcommissaris

Waarop die van Kortrijk in de volgende thuiswedstrijd ... zelf met Bengaals vuur kwamen. En ook een niet mis te verstane boodschap met een spandoek richting de hoofdcommissaris: "Camerlynck baas in de tribunes".

Brecht Dejaegere loofde de supporters nochtans: "De supporters zijn een wapen voor ons. Ze kunnen ons pushen om het beste uit ons te krijgen."