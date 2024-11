🎥 Jürgen Klopp kan er nog altijd niet bij over Rode Duivel: "Rotzak!"

Jürgen Klopp was negen jaar trainer van Liverpool. Vorig jaar nam hij afscheid, maar is ondertussen opnieuw aan het werk.

Klopp zou eventjes een pauze inlassen, maar begin oktober ging hij an de slag als Head of Global Soccer bij Red Bull. Dat werd in Duitsland niet echt geapprecieerd.

De Duitser schrok zelf van alle reacties en kritiek die hij kreeg op zijn nieuwe job. In de podcast Einfach mal Luppen van Toni Kroos en diens broer Felix heeft hij nu de nodige uitleg gegeven.

“Ik wilde niemand kwetsen, helemaal niet. Ik hou van al mijn voormalige clubs. Ik weet niet wat ik had moeten doen om iedereen tevreden te houden.”, vertelde Klopp.

Stilzitten was duidelijk niks voor Klopp. “Ik kan niet niets doen, dat was al duidelijk. Toen kwam Red Bull op de proppen en dat was persoonlijk een schitterende aanbieding, daar ben ik heel eerlijk over.”

In het gesprek had Klopp het ook over enkele grote momenten uit zijn carrière. Daarbij kwam hij ook uit op de verloren finale van de Champions League in 2022. Toen was Thibaut Courtois oppermachtig in het Spaanse doel.

“De handschoenen van Courtois waren on fire die wedstrijd. Ik zal die wedstrijd nooit in heel mijn leven kunnen uitleggen. Hoe hebben we daar in godsnaam kunnen verliezen? Die rotzak had twaalf handen!”