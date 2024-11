Loïc Lapoussin doet al ferme belofte aan Union-fans bij terugkeer naar A-kern

Loïc Lapoussin is weer lid van de A-kern bij Union SG. De 28-jarige aanvaller mocht in de beker al minuten maken tegen KAS Eupen.

Loïc Lapoussin is nog een van de spelers bij Union die de promotie naar 1A meemaakte. Dit seizoen begon echter een pak minder goed voor hem. De aanvaller werd door het bestuur naar de B-kern verwezen.

De Malagassiër had het moeilijk, maar is naar eigen zeggen niet verrast door zijn comeback. "Ik heb mijn hoofd nooit laten hangen en ben hard blijven werken. Dubbel zo hard zelfs, dat moet op zulke momenten", begint hij volgens Het Nieuwsblad.

Lapoussin liet in het verleden al zien wat voor een goede voetballer hij wel niet is. Union kan op dit moment zijn kwaliteiten zeker gebruiken. De club staat pas 10e in het klassement.

"Veel mensen twijfelen aan mij, maar ik ben klaar om hen ongelijk te geven en om te tonen wat ik nog voor deze club kan betekenen. Of ik nu revanchegevoelens heb? Nee, absoluut niet. Je moet je altijd bewijzen in het voetbal, zeker in moeilijke momenten. Zo zie je wie mentaal sterk is en wie niet. Ik ben klaar voor de toekomst."

"Natuurlijk wil ik opnieuw titularis worden", gaat hij verder met een duidelijk doel. "Ik wil weer mijn hoogste niveau halen, dus ik ben tevreden dat ik tegen Eupen eindelijk nog eens speelminuten heb gekregen bij de A-ploeg. Ik kijk niet meer achterom en wil nu gewoon mijn steentje bijdragen."

Hij doet ook al een ferme belofte aan de fans... "En trouwens, voor wie aan Union twijfelt: natuurlijk is Union nog in staat om veel klaar te spelen dit seizoen. We zien elkaar in de Champions’ play-offs."