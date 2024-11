Topper in Challenger Pro League levert RWDM leidersplaats op

In de Challenger Pro League stonden vanavond twee matchen op de agenda. Met ook de kraker tussen de nummers één en twee uit de stand.

De absolute topper in de Challenger Pro League, tussen de twee leiders RWDM en Zulte Waregem, eindigde vrijdagavond op 2-1. Voor de thuisploeg begon de wedstrijd bijzonder goed. Al na vijf minuten kon Ziani de bal tegen de netten werken. Zulte Waregem was niet aangeslagen en speelde zich in de match.

Dat leverde al snel wat op. Nog voor het kwartier zorgde uitgerekend Jelle Vossen, vorige week nog aan de kant gelaten tijdens wat zijn 600ste match als prof had moeten zijn, de gelijkmaker.

De 1-1 bleef tot aan de rust op het bord staan. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, tot Abe in de laatste tien minuten scoorde voor RWDM. Zo worden de Brusselaars alleen leider in de Challenger Pro League.

Club NXT speelde dan weer in eigen huis tegen Lommel, of de nummer 6 tegen de nummer 8 uit de rangschikking van de tweede klasse. Ook daar viel het eerste doelpunt al na enkele minuten.

Alvaro Santos Correa was de man die scoorde voor de bezoekers. Op het half uur verdubbelde hij de score nog, wat meteen ook de ruststand was (0-2). Van Duiven maakte er in het slot 0-3 van, maar een minuut later scoorde De Smet tegen (1-3).