Thorsten Fink onthult welke andere ploeg uit de JPL hem deze zomer wilde binnenhalen

Thorsten Fink stapte deze zomer over van STVV naar KRC Genk. De Duitser hielp de Limburgers voorlopig aan de leidersplaats in de Jupiler Pro League.

Thorsten Fink leverde goed werk in Sint-Truiden en dat bleef uiteindelijk niet onopgemerkt. Afgelopen zomer kreeg hij de nodige interesse, ook van een andere club dan KRC Genk uit de Belgische competitie.

“Ik was graag in Sint-Truiden, maar het was geen club waar ik op lange termijn succes kon bereiken. Ik sprak na het seizoen met Westerlo, maar Racing Genk had mijn voorkeur”, vertelt de Duitser aan Het Laatste Nieuws.

Op het einde van zijn gesprekken met Genk vroeg hij vlak af of hij hun nieuwe trainer zou worden. “Toen ze zeiden: 'Ja, we gaan ervoor', vroeg ik hen: 'En wat verwachten jullie van mij concreet?'”

Het antwoord was precies wat Fink wilde horen. “'We willen graag dat je ons kwalificeert voor Europees voetbal, maar vooral willen we dat je aantrekkelijk voetbal brengt. De fans moeten happy zijn.'”

Dat vond Fink van ontzettend groot belang. De club besefte dat uit de manier van voetballen de resultaten uiteindelijk wel volgen.