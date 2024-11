Youri Tielemans neemt geen blad voor de mond over Domenico Tedesco

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Youri Tielemans lijkt op dit moment wel de grote man bij de Rode Duivels. Toch blijft de nationale ploeg het bijzonder moeilijk hebben.

Met die goede helft in een oefenmatch tegen Duitsland vlak na zijn aanstelling leek Domenico Tedesco de Rode Duivels nieuw leven in te blazen, maar dat was van korte duur.

Het EK in Duitsland viel enorm tegen en ook erna konden de Rode Duivels maar bitter weinig laten zien in de Nations League. De problemen met Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku wegen duidelijk door.

Youri Tielemans nam het na de wedstrijd tegen Frankrijk op voor Tedesco. De bondscoach is voor hem duidelijk geen deel van het probleem.

“Natuurlijk niet”, zegt Tielemans aan Het Nieuwsblad. “Hij heeft er totaal niets mee te maken. Iedereen heeft toch gezien dat we tegen Frankrijk goed voetbal speelden. We gaven weinig weg en creëerden veel kansen. Als ik die penalty maak, krijg je een totaal andere wedstrijd.”

In Rusland hadden we nog twee spelers van hetzelfde niveau voor elke positie, maar volgens Tielemans is dat nu veel minder het geval.

“We hebben wel jongere spelers rondlopen die de stap naar dat niveau nog kunnen zetten. Het is even wat minder. Maar dat wil niet zeggen dat we binnen een paar jaar niet opnieuw op dat niveau kunnen zitten en waarom zelfs niet hoger?”