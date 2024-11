Ze zullen het bij Standard niet graag horen: De oude liefde van Leko is bijzonder groot

Standard speelt dit weekend tegen STVV. De ploeg van Felice Mazzu is de laatste tijd bijzonder goed op dreef.

Standard moet tegen ploeg in vorm STVV dit weekend de wei in. De veertiende plek van de Kanaries is volgens Ivan Leko een totaal vertekend beeld van wat de ploeg waard is. Volgens hem verdienden ze veel meer.

Leko heeft nog altijd een goede band met STVV. Dat liet hij eind vorig seizoen al weten. “Dat jaar op Stayen was misschien wel het gelukkigste uit mijn trainerscarrière. Ik zal de club eeuwig dankbaar blijven”, citeert Het Belang van Limburg hem van toen.

“Dat een goed team als STVV pas veertiende staat, bevestigt hoe close deze competitie is. Het geeft ook een vertekend beeld want ze verdienden meer dan ze hebben gekregen. Tegen AA Gent (1-1, red.) hadden ze kunnen winnen en tegen Genk (3-2, red.) verdienden ze het niet om te verliezen.”

STVV toont bijzonder goede dingen onder Mazzu. Leko weet dan ook dat het moeilijk wordt voor zijn nu al zwaar gehavende verdediging. Al is er offensief wel wat licht op Sclessin.

“In het begin van het seizoen creëerden we nauwelijks kansen. Dat is nu helemaal anders. Tegen Lyra-Lierse voetbalden we genoeg kansen bij elkaar om met ruime cijfers te winnen. Uiteraard zou ik graag zien dat we efficiënter worden, maar dat komt wel.”