Zulte Waregem voelt zich geflikt na de topper tegen RWDM: "Niet de eerste keer"

In de Challenger Pro League verloor Zulte Waregem de topper van RWDM. Al had Essevee na afloop duidelijk reden tot klagen.

RWDM pakte de drie punten, in eigen huis in de topper tegen de toenmalige co-leider Zulte Waregem. Al zat er aan één van de twee Brusselse doelpunten wel een flink geurtje van buitenspel.

De tweede goal van RWDM zorgde voor de commotie en discussies. “Het was nipt, maar als er een VAR was, had die volgens mij toch wel het doelpunt afgekeurd”, zucht Sven Vandenbroeck bij Het Nieuwsblad.

De trainer van Essevee kon dan ook met zijn ontgoocheling even geen weg. “Pijnlijk dat een buitenspelgeval ons opnieuw zuur opbreekt. Tegen Club NXT werden ook al enkele goals van ons dubieus afgekeurd en nu dit.”

Het wakkert het pleidooi om de VAR in de Challenger Pro League alleen maar aan. Zeker bij topwedstrijden zou dat volgens Vandenbroeck zeker het geval moeten zijn.

Een grote opdoffer is deze nederlaag echter niet voor zijn ploeg, zo oordeelt de trainer. “We kunnen terugkijken op een duel waarin we bij momenten onze voet naast die van de leider hebben gezet. Natuurlijk beleef je hier ook moeilijke momenten, maar die hebben we eigenlijk grotendeels kunnen neutraliseren.”

Vandenbroeck gelooft dan ook dat zijn ploeg kan meespelen aan de top van de klassering. “Maar we missen in de beide boxen nog iets”, solliciteert Vandenbroeck naar de nodige versterking tijdens de winterbreak.