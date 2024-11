Freyr Alexandersson heeft zware frustratie na match in Anderlecht: coach haalt uit naar zijn spelers

KV Kortrijk kon nooit echt een vuist maken in het Lotto Park. Dat zijn team zich zo gewillig naar de slachtbank liet leiden, was absoluut niet naar de zin van trainer Freyr Alexandersson.

Freyr Alexandersson, coach van KV Kortrijk, was na de 4-0 nederlaag tegen Anderlecht niet te spreken over de prestatie van zijn team. “Het was geen goeie prestatie van ons", zei hij. “We speelden de eerste 20 minuten redelijk en creëerden een goede kans."

"Die hadden we echt moeten scoren. Daarna kwamen we onder druk te staan en volgde die penalty, die we hadden kunnen vermijden. Het was gewoon poor defending.”

Hij benadrukte dat de wedstrijd nog niet verloren was op dat moment. “Je moet dan in de wedstrijd blijven en niet binnen de eerste 10 à 15 minuten van de tweede helft incasseren. Maar dan krijgen we twee snelle goals tegen."

"Tegen een technisch sterk team in een vol stadion is dat heel moeilijk om nog goed te maken. Anderlecht kan blijven combineren, en dat maakt het extra lastig", aldus Alexandersson. “Je kan verliezen van Anderlecht uit, maar 4-0, dat kan ik niet accepteren.”

De afwezigheid van Brecht Dejaegere woog ook door. “We hadden hem echt kunnen gebruiken, maar hij verrok zijn lies tijdens de opwarming. Hopelijk is het niet iets dat hem lang aan de kant houdt", sloot Alexandersson af.