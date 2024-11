Nadat De Ketelaere voor grote verrassing zorgt op bezoek bij Lukaku: Atalanta-coach Gasperini laat zich uit over titelambities met Atalanta

Atalanta zorgde vorig weekend voor een flinke verrassing door met 0-3 uit te pakken tegen Napoli. Coach Gian Piero Gasperini kreeg al vragen over een eventuele titel.

Charles De Ketelaere heeft Romelu Lukaku een ferme kater bezorgd op zondag. Atalanta kon met 0-3 winnen op het veld van Napoli, dat leider is in de Serie A. CDK was goed voor twee assists.

Na Napoli en Inter Milan staat Atalanta momenteel op de derde plaats in Italië. Dat is trouwens hun beste eindklassering die de club ooit behaald heeft.

Titelambities heeft coach Gian Piero Gasperini wel. "Het vertrouwen is er, zeker na de winst van de Europa League. Ik ga niet ontkennen dat we een sterk team zijn. Wedstrijden zoals tegen Napoli maken duidelijk waar we nu staan", vertelde hij volgens HLN.

"Om de leider te verslaan, moet je ook fantastisch spelen. Ik beschik over geweldige aanvallers, maar ik kan ze nooit alle drie tegelijk opstellen. Maar je ziet dat ze ook als invallers beslissend kunnen zijn."

Maar een serieuze uitspraak over de titel doet hij nog niet. "Ik ben er het type niet naar om over zo’n zaken te spreken. Het enige dat ik kan zeggen is dat we het prima deden in Napels. Het voelt altijd fantastisch aan om de leider te verslaan."