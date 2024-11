'Slimste Mens' Simon Mignolet onthoudt maar één ding: "Dat zijn de mensen binnen een paar weken helemaal vergeten"

Simon Mignolet heeft geen boodschap aan al de doemdenkers die na de match tegen OH Leuven zeggen dat Aston Villa wel héél moeilijk zal worden. De 9 op 9 en een zege in een moeilijke verplaatsing, dat was wat hij wou benadrukken.

Simon, de overwinning was nipt, maar toch alweer de derde op rij. En trouwens, goed om te zien dat je 'De Slimste Mens' goed hebt verteerd.

"Bedankt, maar dat heeft hier niets mee te maken," lacht Mignolet. "Dat programma was vooral leuk om aan mee te doen, maar uiteindelijk gaat het voor mij om wat er op het veld gebeurt."

Jullie pakken nu 9 op 9, dankzij een beetje een 'lucky' goal. Denk je dat het momentum eindelijk aan jullie kant ligt?

"Of het echt 'lucky' was, weet ik niet, maar als je Club Brugge bent, dan moet je soms een reeks neerzetten. Af en toe speel je een match zonder mooi voetbal of grote score, maar dan is efficiëntie cruciaal. En dat hebben we vandaag getoond. Het draait uiteindelijk om die drie punten, ook al herinnert niemand zich straks hoe de wedstrijd exact verlopen is."

Achterin stond het goed, maar offensief was het soms wat stroef.

"Klopt, het was moeilijk. Enerzijds wil je vrijuit spelen, maar je weet ook dat ploegen als Charleroi snel kunnen omschakelen. Vandaag was het belangrijk om geduldig te wachten op het doelpunt. Misschien verloren we iets te snel de bal na de 0-1, in plaats van rustig uit te spelen en de controle te houden. Maar goed, over een paar weken denkt niemand nog aan deze wedstrijd, behalve dat het drie punten heeft opgeleverd."

Dat patroon blijft toch opvallend, vooral in de Belgische competitie.

"Ja, maar dat beïnvloedt voor mij niets. Ik kijk liever van wedstrijd tot wedstrijd. Champions League of niet, mijn focus ligt altijd op de match die voor ons ligt, en vandaag was dat OHL. Woensdag tegen Aston Villa zal een heel ander soort wedstrijd worden, met meer ruimte en een opener spel."

Denk je dat Aston Villa de topclubs uit Engeland zoals Arsenal en Liverpool kan evenaren?

"Villa heeft de afgelopen jaren bewezen een stabiele en competitieve ploeg te zijn. Ik weet uit ervaring dat zelfs de laagste in de Premier League een lastige tegenstander kan zijn. Het wordt dus zeker geen gemakkelijke wedstrijd."