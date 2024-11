Weggesmeten geld voor Anderlecht? En nochtans zou hij héél belangrijk kunnen zijn, extra werk voor Olivier Renard

Anderlecht is Majeed Ashimeru waarschijnlijk alweer voor weken kwijt. De Ghanese middenvelder stond tegen KV Kortrijk 38 minuten op het veld vooraleer hij geblesseerd moest gewisseld worden. Een vloek ontsnapte aan de lippen van David Hubert.

Het was nog maar de derde basisplaats die hij kreeg dit seizoen in de competitie. Nochtans wordt hij binnen de club geprezen voor zijn kwaliteiten. Ashimeru is iemand die energie kan brengen en ook altijd verticaal denkt. Hij kan een aanval opzetten en is altijd aanspeelbaar.

Normaal gezien zou hij ook meer gespeeld hebben, maar... hij is zo blessuregevoelig. De voorbije twee jaar miste hij 31 matchen met blessures. Da's enorm. Elke keer gaat het om spierblessures. Hij heeft dit seizoen een persoonlijk programma gekregen, maar zelfs dat lijkt dus niet te helpen.

Bij paars-wit geloofden ze nog in hem en Jesper Fredberg hoopte voor hem straks nog een stevige transfersom te krijgen eens hij fit en op niveau was. Daarom werd zijn aflopend contract ook verlengd tot 2027. Het lijkt er echter niet uit te zullen komen. Weggesmeten geld?

Extra middenvelder is nodig

Zondag liep hij een nieuw adductorenletsel op en "het zag er absoluut niet goed uit" verkondigde David Hubert achteraf. Als zoiets gezegd wordt, weet iedereen bij Anderlecht al hoe laat het is. De middenvelder zal de komende weken weer in de ziekenboeg en bij de kinesisten slijten.

Stilaan beginnen daar ook vragen bij te komen. Anderlecht heeft de voorbije jaren opvallend veel kleine en grote blessures gehad. Ook daar is eens een doorlichting van nodig.

Met het drukke programma van de komende weken is het voor David Hubert wel een flinke streep door de rekening. Middenvelders die in de duels hun mannetje kunnen staan, heeft hij immers niet in overvloed. Daarom ook dat Théo Leoni zondag het kind van de rekening werd.

Ook Yari Verschaeren was niet meer zeker van zijn basisplaats, maar zal waarschijnlijk terug erin komen als 'acht'. Een euvel dat Olivier Renard in januari ook zal moeten oplossen. Die extra middenvelder met lengte, kracht en creativiteit wordt een belangrijke schakel als ze willen meespelen voor de prijzen.