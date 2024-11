Anderlechtfans reizen massaal naar Riga: "En we hebben al tickets gekocht!"

Anderlecht speelt donderdagavond in Riga voor de Europa League. Dat moet echter zonder eigen supporters in de tribune.

Door de ongeregeldheden in Real Sociedad moet RSC Anderlecht drie wedstrijden zonder uitsupporters spelen in Europa. Toch reizen honderden supporters wel degelijk naar Riga.

Velen hadden voor de sanctie uitgesproken werd al vliegtickets gekocht en die konden niet meer afgezegd worden. Sommige fans gaan dus gewoon op citytrip naar Riga.

Maar er zijn ook anderen bij, die wel naar Riga reizen met de bedoeling om er de wedstrijd bij te wonen. Het Nieuwsblad vond twee supporters die anoniem wilden getuigen over hun trip naar Letland.

“Ik heb tickets van 60 euro in een tribune vol Letten”, klinkt het. “Dat was geen probleem. Zo raakten we twee jaar geleden ook binnen in Silkeborg toen daar ook geen RSCA-fans welkom waren na incidenten tegen West Ham.”

Toen maakten ze de fout door te vroeg in het stadion te zijn. Daar werden ze opgemerkt door Belgische spotters, agenten uit Brussel in burger. Ze moesten alsnog het stadion verlaten. Nu zal dat niet gebeuren, want de Letse politie vroeg geen assistentie uit ons land.

De tweede fan heeft nog geen tickets. “We zullen zien wat mogelijk is in Riga. Een ticketje in een thuisvak, een ticketje via via...Zo raakte ik in Silkeborg binnen dankzij een vriendelijke sponsor die een kaartje over had. We gaan ook niet te moeilijk doen.”