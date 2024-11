De Leeuw van Rekem brult de laatste jaren niet meer, maar zijn grandeur is nog steeds onverminderd aanwezig: Eric Gerets zorgt voor emotioneel moment op gala van Hall of Fame

De meest opvallende aanwezigheid op het gala van de Hall Of Fame was misschien wel Eric Gerets. Hij was aanwezig, ondanks zijn gezondheidsproblemen.

Het leek vanzelfsprekend dat Eric Gerets deel zou uitmaken van de eerste spelers die worden opgenomen in de Hall of Fame van de Pro League. De Gouden Schoen-winnaar van 1982 was genomineerd als Standard Luik-legende, maar zijn populariteit gaat verder dan alleen de oevers van de Maas.

De Leeuw van Rekem maakte deel uit van de 'winnaars' die deze maandag in de schijnwerpers werden gezet. Maar toen de Pro League aan de pers verkondigde dat "9 van de 10 opgenomen spelers aanwezig zouden zijn", zonder te specificeren wie de winnaars waren, vroegen we ons af of de afwezige Gerets zou zijn.

Want de voormalige speler en coach is zelden in het openbaar te zien, ook al geeft hij nog af en toe een aftrap op Sclessin. Eric Gerets, ooit zo snel op zijn rechterflank, kan niet meer alleen lopen en beweegt zich nu zeer langzaam, als gevolg van een hersenbloeding meer dan tien jaar geleden en de blijvende gevolgen daarvan.

Een staande ovatie voor Eric Gerets

De afwezige was uiteindelijk Vincent Kompany, die zich voorbereidde op zijn wedstrijd tegen Benfica in de Champions League. Eric Gerets was wel aanwezig en maakte veel indruk. Hij leek bijzonder blij te zijn dat hij aanwezig was.

Het was dan ook geen toeval dat zijn identiteit als laatste van de 10 opgenomen spelers werd onthuld. Gerets beklom het podium onder toeziend oog van vele ex-ploeggenoten, zoals Jan Ceulemans, Jean-Marie Pfaff en Franky Van der Elst. Een lange staande ovatie werd hem gegeven en alle andere opgenomen spelers omhelsden hem.

We weten het: Eric Gerets is niet in topvorm en zal waarschijnlijk langzaamaan zijn publieke verschijningen verminderen. Maar zijn enkele woorden na het ontvangen van zijn gouden jas als Pro League-legende waren genoeg om velen in de zaal tot tranen toe te roeren. De Leeuw van Rekem brult de laatste jaren niet meer, maar zijn grandeur is nog steeds onverminderd aanwezig. De legende van de avond was hij, en niemand anders...