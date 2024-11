Jean-Marie Pfaff heeft zeer duidelijke mening over het werk dat Vincent Kompany levert bij Bayern München

Jean-Marie Pfaff zat bij elf verkozenen voor de Hall of Fame van de Pro League. Een serieuze eer voor de doelman. Hij had het op het gala ook even over het werk van Vincent Kompany bij Bayern München.

Jean-Marie Pfaff heeft een plaatsje in de Hall of Fame van de Pro League. Dit door zijn tijd bij SK Beveren. In 1982 verliet hij de club en trok hij naar Bayern München. Uiteindelijk keepte hij 215 wedstrijden bij de Duitse topclub. Momenteel is Vincent Kompany er hoofdcoach. Hij werd enkele maanden geleden toch ietwat verrassend aangesteld. Nu doet hij het er erg goed . Bayern staat alleen bovenaan het klassement in de Bundesliga en won zijn laatste drie wedstrijden met 0-5, 0-4 en 3-0. Woensdagavond neemt Der Rekordmeister het op tegen SL Benfica in de Champions League. Pfaff liet zich uit over het werk van Vincent Kompany. Hij ziet dat er te weinig mensen nog iets iets van de sport kennen. "Je moet erin geloven, maar als je één keer verliest, veranderen de mensen hun mening al. Omdat er te weinig zijn die iets van voetbal kennen. Hij doet dat heel goed. Ik ben er fier op", vertelde hij volgens HLN.





