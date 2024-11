Muslic steekt de draak met eigen speler: "Normaal raakt hij nog geen bus"

Cercle Brugge won met 2-0 van Sporting Charleroi. Eén van de twee goals was een heerlijke trap van Hannes Van Der Bruggen.

Tegen Charleroi nam Hannes Van Der Bruggen een bal heerlijk op de slof. Hij vloog mooi het hoekje in, zelfs de middenvelder zelf keek verbaasd op van zijn doelpunt.

“Ik zal toch eens met hem moeten spreken ... Wij hebben normaal gezien duidelijke regels: wij schieten niet van buiten de grote rechthoek. En hij heeft duidelijk niet geluisterd naar mij”, vertelde Miron Muslic met een brede glimlach bij Sporza.

De overwinning deed duidelijk deugd voor de coach, na de miserie van de voorbije weken. Dat uitgerekend Van Der Bruggen scoorde, na 122 wedstrijden voor de Vereniging, maakte het nog wat extra bijzonder.

“Ach, het is een 'running joke' in de kleedkamer”, gaat Muslic verder. “Normaal raakt hij nog geen bus, nu maakt hij een prachtig doelpunt. Ik ben heel blij voor hem. Ik denk niet dat ik dit in mijn leven nog zal zien.”

Cercle Brugge neemt het donderdag op tegen LASK Linz. Dit keer mag Van Der Bruggen wel mee, voor de match tegen Vikingur in IJsland moest hij nog thuisblijven en dat viel hem bijzonder zwaar, zozeer zelfs dat hij een vergelijking maakte met Hans Vanaken.